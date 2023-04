PORDENONE - È nel giardino di casa che mamma Yasmin si prepara a dare l'ultimo saluto al figlio maggiore Hector Moises Corporan Benzant, vittima a 29 anni dell'incidente stradale di sabato notte in via Cartiera a Porcia, quando la sua macchina è volata nel laghetto dopo aver urtato un cordolo. Stava rientrando a casa con la fidanzata Martina De Luca, 24 anni, che è riuscita a sgusciare dall'auto sommersa dall'acqua e a mettersi in salvo.

Il sostituto procuratore Federico Baldo non ha ritenuto di dover indagare ulteriormente sulle cause dell'incidente stradale successo poco prima delle 5 del mattino. La ricostruzione della Polizia di Stato è chiara, non servono accertamenti medico legali o perizie tecniche. Ieri mattina il magistrato ha firmato l'autorizzazione alla sepoltura, atto che consente alla famiglia di predisporre la cerimonia funebre.

Moises e la sua famiglia sono evangelisti. A celebrare il funerale sarà lo zio del ragazzo, che è un pastore evangelista. La cerimonia è prevista per giovedì pomeriggio (l'orario non è ancora stato definito, ma potrebbe essere attorno alle 15). I parenti accoglieranno i tanti amici di Moises in via Ca' Pozzebon, al civico 19. E saranno in tanti ad arrivare, perché tra sabato e lunedì la mamma e il fratello minore Mattia hanno ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, anche dagli amici d'infanzia, ai quali Moises con la sua simpatia e generosità ha lasciato un ricordo profondo. Anche la grande comunità dominicana in Italia è in lutto e ha lasciato messaggi di cordoglio per i familiari del giovane.

A sostenere mamma Yasmin, emigrata nel 1997 da Santo Domingo, c'è il figlio minore Mattia, ma anche i parenti che vivono in Veneto da tanti anni. Moises da tempo abitava a Sacile e lavorava in Friuli, ma il legame con la mamma era rimasto fortissimo. La chiamava ogni giorno, condivideva con lei gioie, preoccupazioni e la felicità di essere padre di una bambina di cinque anni che adorava. Non sarà in un cimitero che la mamma pregherà per Moises: è nello stesso giardino di via Ca' Pozzebon, dove giovedì verrà celebrato anche il funerale, che si fermerà il viaggio del 29enne morto tragicamente a Porcia, così che la mamma possa avere il figlio sempre accanto a lei.