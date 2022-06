Colpo di sonno mentre percorre il ponte sul Tagliamento, auto trattenuta dai paletti in cemento

SPILIMBERGO - E' uscito di strada mentre percorreva il ponte sul Tagliamento. L'auto, una Ford Fiesta, dopo aver urtato la spalletta alla sua destra, è rimbalzata dall'altra parte della carreggiata finendo la corsa contro uno dei paletti in cemento che si trovano nelle piccole piazzole in corrispondenza dei plinti. Fortunatamente la macchina è stata trattenuta. A bordo c'era un 22enne spilimberghese che, alle 2.50 di questa notte, giovedì 23 giugno, stava rientrando a casa.

E' stato soccorso dai vigili del fuoco di Spilimbergo e dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa della Sores. Era in buone condizioni, ma in via precauzionale è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Spilimbergo.