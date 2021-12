Auto sbanda, si ribalta e finisce nel fosso, giovane conducente intrappolato nell'abitacolo

VALVASONE ARZENE - Un 32enne di Valvasone Arzene, C.L., è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, sulla sp 58 ad Arzene, la strada delle Grave. Era alla guida di una Fiat Punto, quando ha perso il controllo della guida e si è rovesciato nel fosso. E' successo verso le 17.30. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento hanno soccorso il giovane, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo e, dopo aver aperto un varco per prestare i primi soccorsi, lo hanno affidato alle cure del personale sanitario.

L’automobilista è stato portato in ambulanza all’ospedale di San vito al Tagliamento per accertamenti. Ha riportato solo ferite lievi. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Cordenons.