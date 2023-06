Esce di strada con l'auto, si ribalta e resta incastrato nell'abitacolo: grave un uomo

PORCIA - Un uomo di 57 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 23 di ieri, a Porcia, in via Prata, nella borgata di Rondover. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenze carabinieri della Compagnia di Pordenone), è rimasto vittima di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto finita in un fossato, ribaltata sul lato del passeggero.