MONTEREALE VALCELLINA - Un colpo di sonno, l’auto che esce di strada e comincia a carambolare per una sessantina di metri. I soccorritori non hanno dubbi: l’automobilista si è salvato perché aveva un’auto molto solida e si sono attivati tutti gli airbag. L’incidente è successo domenica notte, verso le 3, in via Circonvallazione a San Leonardo, in prossimità del civico 1. L’automobilista, un 70enne che risiede a Brugnera, a quell’ora stava rincasando. In quel tratta la strada regionale 251 si sviluppa in un lungo rettilineo. Improvvisamente l’uomo ha avuto una colpo di sonno che gli ha fatto perdere il controllo della guida. È uscito di strada, l’auto si è più volte cappottata fino a fermarsi nel campo adiacente, al limitare di una recinzione.

L’INCIDENTE

L’auto, una Bmw di recente produzione, è danneggiata in modo irreparabile, anche se a una prima occhiata può sembrare integra, non avendo perso alcun pezzo della carrozzeria ed essendo e, soprattutto, i montanti non hanno avuto alcun cedimento. Dopo l’ultima capovolta, la macchina si è raddrizzata consentendo al conducente di uscire da solo dall’abitacolo. Quando i carabinieri della stazione di Montereale sono arrivati sul posto, il 70enne li aspettava in piedi. A portargli i primi soccorsi sono stati i proprietari dell’abitazione al civico 1, svegliati dal rumore.

I SOCCORSI

Hanno allertato il Numero unico d’emergenza 112 chiedendo l’invia di un’ambulanza e dei Vigili del fuoco. In via Circonvallazione sono arrivati i carabinieri e, subito dopo, l’ambulanza e i pompieri del distaccamento di Maniago. L’uomo era in buone condizioni, ma lamentava dolori alla schiena e i soccorritori hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone per un controllo. A ricostruire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, sono stati i militari dell’Arma.