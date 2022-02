Schianto all'incrocio, dopo l'urto una macchina finisce contro un albero. Coinvolti quattro giovanissimi

PORDENONE - Due automobilisti sono rimasti feriti in un incidente stradale successo poco dopo le 21.30 di venerdì 25 febbraio a Pordenone. All'incrocio tra viale della Libertà e via Mameli si sono scontrate una Volkswagen Fox condotta da un 19enne pordenonese che trasportava tre amici tra i 16 e 17 anni e una Renault Captur guidata da un cittadini cinese di 30 anni che vive in città. Quest'ultimo, in seguito all'urto, è stato scaraventato contro un albero.

Soccorsi dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario arrivato in viale della Libertà con due ambulanze e l'automedica, i tre adolescenti sono stati medicati sul posto. Il 19enne e il 20enne sono stati invece trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Pordenone.