ARBA (Pordenone) -frontale ade quattro persone restano ferite tra cui undi 12 anni. Lo scontro si è verificato in via Dalmazia, sulla direttrice che da Arba porta alla località di. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e per la viabilità, una Fiat 600 condotta da Z.G. e una Volkswagen Golf condotta da F.N., entrambi di Arba, si sono scontrate frontalmente.I due conducenti sono rimastie anche due persone che viaggiavano sulle vetture come passeggeri, tra cui un bambino di 12 anni. Per loro si era tenuto il peggio e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul luogo dell'incidente una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido; l'equipe medica hale persone ferite, tutte trasportate in ambulanza all'ospedale di Spilimbergo. Fortunatamente non sono gravi: nessuna di loro, infatti, sarebbe in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e la bonifica della carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago. Lo scontro si è verificato poco prima delle 18 di ieri, mercoledì 14 marzo.