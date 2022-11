Si schianta contro l'ambulanza e vola sullo spartitraffico: auto distrutta, mamma e bimba piccola ferite

PORDENONE - Si schianta contro l'ambulanza, auto distrutta e feriti. Pauroso incidente questa mattina verso le 9 sulla statale 13 "Pontebbana" a Pordenone. Due i mezzi coinvolti: un ambulanza del servizio di emergenza e una Peugeot. Tutto è al vaglio della polizia locale di Pordenone intervenuta per i rilievi e regolare il traffico con due pattuglie. Il mezzo di emergenza stava percorrendo la Potebbana nel tratto compreso tra Fiume Veneto e Pordenone, in direzione di Treviso. Quando i sanitari sono arrivati in prossimità dell'incrocio tra viale Venezia e via Montereale, da una laterale è uscita la Peugeot. Inutile il tentativo dell'ambulanza di evitare l'impatto. La Peugeot è volata contro lo spartitraffico mentre l'ambulanza è rimasta in mezzo alla Pontebbana. Nell'impatto è rimasta ferita la conducente della Peugeot, rimasto incastrato nell'abitacolo. All'interno della vettura coinvolta dell'incidente viaggiavano una mamma con una bambina di pochi anni di età. Entrambe sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state trasportate all'ospedale di Pordenone.