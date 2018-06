L'incubo di ogni pilota diventa reale: atterra ma i freni non funzionano

di Marco Agrusti

PASIANO - È successo quello che ogni pilota teme in una carriera con la cloche in mano. La pista dell'aviosuperficie di Visinale è lunga 610 metri, maAttorno alle 11 di ieri mattina ha provato ad azionare i freni dopo aver toccato terra con un, ma quando ha attivato i comandi il velivolo non ha risposto come previsto.Il prato della pista visinalese ha continuato a scorrere sotto il carrello e tutto a un tratto la conclusione della corsa è diventata chiara. Terminata la lingua d'erba tagliata,e, senza la completa disponibilità dei freni, si è arrestato solo in corrispondenza dello stesso. A bordo c'era ilcon numerose ore di volo alle spalle e più di 70 anni d'età. Fortunatamente la velocità alla quale è avvenuto l'impatto è stata sufficientemente bassa, e l'incidente aereo non ha provocato feriti. L'uomo alla cloche dell'ultraleggero è uscito sulle sue gambe dall'abitacolo incolume e se l'è cavata senza un graffio. Non è stato necessario nemmeno l'intervento dell'ambulanza...