Incidente in A28, si scontrano tre auto. Un ferito con trauma cranico

PORDENONE - Incidente lungo la A28 nel tratto compreso tra Pordenone Sud e Porcia, in direzione Conegliano. A scontrarsi sono state tre auto. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'automedica proveniente da Pordenone. Quattro le persone coinvolte, tre delle quali hanno rifiutato il trasporto in ospedale, la quarta, invece, è stata condotta al nosocomio di Pordenone in codice giallo per trauma cranico.

Le equipes sanitarie hanno operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco. Le operazioni sono state coordinate dal Coa, Centro operativo autostradale. Sul posto il personale dell'autostrada. Sulla dinamica ora indaga la Polizia Stradale.