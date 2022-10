Sacile. Schianto sulla A28 alle 4 di mattina: scontro fra un camione e un'auto. Tre persone finiscono in ospedale

SACILE (PORDENONE) - Incidente alle 4 di mattina sulla A28, nel tratto tra Sacile Est e Sacile Ovest, in direzione Conegliano. Tre persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra una vettura e un camion. All'interno dell'auto c'erano 5 persone, tra le quali due minori: di queste tre sono quelle ferite seriamente.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, e gli equipaggi di due ambulanze (una proveniente da Pordenone e una proveniente da Sacile) e di una automedica proveniente da Pordenone, oltre all'elicottero sanitario. Una persona è stata trasportata in elicottero, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravi. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Pordenone.