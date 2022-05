Sbanda ed esce di strada sull'A28. Auto distrutta, conducente in gravi condizioni

PORCIA - Incidente stradale sabato notte lungo l'autostrada A28. Nel tratto tra Porcia e Fontanafredda, in direzione Conegliano: una Ford Fusion dopo essere uscita di strada si è capottata. Le cause sono al vaglio della polstrada di Pordenone, che è intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro.

Il conducente è stato trasferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Le sue condizioni sono serie. Il veicolo incidentato è stato recuperato del soccorso stradale Cocozza.