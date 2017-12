Fuoco e fumo nella notte: corto circuito manda in cenere tettoia di casa

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) -nelle prime ore di oggi all'estero di una abitazione di. A dare l'allarme, intorno alle 5,dalle fiamme e dalla puzza di fumo, è stato il proprietario della casa. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, sviluppatosi probabilmente per unsotto una tettoia.Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio potesse estendersi a tutto l'immobile, un ex fienile che non è di recente costruzione. Le opere di bonifica della zona interessata dal rogo si sono concluse intorno alle 8.30 di oggi, domenica 31 dicembre. Nessuno è rimasto ferito e la dimora è agibile. Il rogo haalcuni, tra cui un, e degli oggetti che erano stati sistemati nel vano sotto la tettoia.