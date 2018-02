Due incendi nella notte: a fuoco l'auto in garage, inagibile un appartamento

di P.T.

CORDENONS e PRAVISDOMINI - (Pordenone) - Incendio a, in via Pasch, questa mattina di sabato 17 febbraio. Le fiamme si sono levate improvvisamente dal tetto, probabilmente a causa di un malfunzionamento di una. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco dal Comando di Pordenone con autoscala, autobotte e autopompa, con 9 pompieri.Il rogo ha interessato circa 100 mq di tetto in laterizio con isolamento in fibra di legno. L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati tempestivamente, ha evitato che l'incendio si propagasse all'interno della casa.Incendio nella notte anche in una casa ain via Frattina dove una macchina, unaposteggiata in, ha preso fuoco per cause di natura elettrica; erano le 4 quando è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Motta di Livenza e di San Vito al Tagliamento. Gravi i danni. Nessuno si è fatto male. Inagibile un alloggio residenziale.