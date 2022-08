Sterpaglie a fuoco, le fiamme distruggono anche due roulotte abbandonate

CORDENONS - Vigili del fuoco del Comando di Pordenone al lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 1. agosto, in via Maestra a Cordenons. Le fiamme, innescate accidentalmente da un agricoltore, nel giro di qualche minuto sono andate fuori controllo e, prima che arrivassero i pompieri, hanno raggiunto due roulotte abbandonate da anni in mezzo ai campi.

Sterpaglie ed erba secca hannno alimentato con facilità le fiamme. Fortunatamenente i due veicoli erano vuoti: sono stati completamente distrutti dal fuoco. Nessuna conseguenza per l'agricoltore.