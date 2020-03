© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO (PORDENONE) - Incendio intorno alle 10.30 in un capannone agricolo, una stalla che negli ultimi tempi sarebbe stata utilizzata come ricovero attrezzi e macchinari agricoli. Immediato l'allarme e la corsa a tutta verlocità del vigili del fuoco di Pordenone e San Vito che hanno velocemente spento le fiamme. Da quanto ricostruito le cause potrebbero essere state causate da un corto circuito su un mezzo agricolo. Ingenti i danni.