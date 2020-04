Incendio sul tetto, quindici vigili del fuoco al lavoro per salvare una mansarda

SACILE - Un incendio, scoppiato nella mansarda di un'abitazione di Sacile, sta impegnando dalle 13.20 di oggi, lunedì 20 aprile, i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Sul posto sono intervenuti 15 operatori, arrivati anche dal distaccamento di Maniago, con due partenze, due autobotti e un'autoscala. Le operazioni di spegnimento sono ostacolate da forti raffiche di vento che contribuiscono ad alimentare le fiamme.

L'incendio è divampato in una mansarda con tetto in legno ventilato che si trova in strada Cellini.

La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dalla proprietaria della casa, che ha fatto capire subito la gravità dell'incendio, sia per l'estensione della copertura sia per la sottostante mansarda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA