Violento incendio di rifiuti in un'azienda della zona industriale

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Violento incendio di rifiuti ieri sera, verso le 23.30, in un'azienda della zona industriale di Ponterosso, la New Energy di via Carnia. I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, supportati dall'autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone, sono intervenuti perché stava bruciando un cumulo di rifiuti industriali costituito da scarti di materiale plastico, all'interno di un capannone. L'invio tempestivo di cinque automezzi e sedici pompieri ha consentito di circoscrivere l'incendio evitando che si propagasse al resto del materiale stoccato all'interno dell'azienda. Le cause sono al vaglio del NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei vigili del fuoco di Pordenone. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini

APPROFONDIMENTI VICENZA Sterpaglie a fuoco, notte di incendi nei comuni vicentini