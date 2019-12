Violento incendio a Pordenone, tre si salvano, pompieri al lavoro

PORDENONE - Violento incendio scoppiato verso le 18.30 di oggi 16 dicembre in un'abitazione di viale d'Aviano 9 a Pordenone. I Vigili del fuoco sono in questo momento al lavoro con l'autoscala per domare le fiamme. Le tre persone che si trovavano in casa sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Pordenone e i colleghi del Radiomobile.



