Fiamme dal quinto piano: rogo in veranda, evacuata una palazzina

di P.T.

PORDENONE -in un appartamento a quinto piano di unadi via Roveredo anella tarda mattinata di ieri, lunedì 2 aprile, intorno alle 11. La famiglia che vive nell'alloggio non era presente quando è scoppiato il rogo e nessuno si è fatto male. Sul posto è intervenuta la prima partenza di Pordenone con un'autoscala e 7 pompieri. L'allarme era stato lanciato da una vicina che aveva visto uscire fumo dall'appartamento.L'incendio si è sviluppato in unacon: sono finiti in cenere stracci e suppellettili; poi il rogo si è propagato ad altro materiale presente nella terrazza. All'arrivo delle squadre leerano già alte e ben visibili; la prima attività svolta dai pompieri è stata di far allontanare le persone che vivono nello stabile perché ilaveva ormai invaso il vano scale.Di seguito, muniti di auto-protettore per proteggersi dal denso fumo, alcuni pompieri, hanno raggiunto a piedi il quinto piano e sono entrati nell'appartamento dopo aver forzato la porta principale. L'accesso dall'esterno con l'autoscala, infatti, era molto difficoltoso per la distanza dalla strada del condominio e per l'altezza del piano. L'alloggio è stato messo in sicurezza e le famiglie hanno poi potuto far rientro nella palazzina. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.