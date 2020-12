Va a fuoco un treno di pneumatici, fiamme estese anche a un piccolo deposito

PRATA - Da un treno di pneumatici si sono sprigionate le fiamme che ieri sera, lunedì 28 dicembre, hanno originato un incendio in un garage di Prata di Pordenone. L'allarme è stato dato verso le 19.45. I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con due squadre in via Campagnole, dove stava bruciando un piccolo deposito che si trova al piano terra di una struttura adibita a garage.



Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sprigionate da un treno di pneumatici. In breve tempo i pompieri hanno controllato l'incendio e spento le fiamme. Con una termocamera è stata poi verificata l'integrità del fabbricato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le operazioni si sono concluse dopo un paio d'ore.



