Rogo si scatena all'interno della ditta di vernici: un intossicato

PASIANO (Pordenone) - Incendio alladi Cecchini di Pasiano di Pordenone. Il rogo si è scatenato questa mattina intorno alle 10.30 nella ditta in via dei Maestri del lavoro, per cause ancora da stabilire. Tanto fumo si è levato dalla ditta, che si occupa di vernici. Una persona risulta essere rimasta intossicata ed è stata soccorsa e portata in Pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l'incendio.