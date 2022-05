Edificio di tre piani avvolto dalle fiamme in via San Giuliano: l'intervento dei vigili del fuoco Foto

PORDENONE - Casa a fuoco in via S.Giuliano a Pordenone, un edificio di tre piani è stato avvolto dalle fiamme nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio 2022. Nessuna persona è rimasta coinvolta, lo stabile era disabitato. Le operazioni hanno visto la partecipazione di nove pompieri con quattro mezzi e si sono protratte fino all'alba. Le cause del rogo sono al vaglio del nucleo di polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Presenti anche i Carabinieri.