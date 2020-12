Fiamme dal tetto nella notte,80enne salvato grazie all'allarme lanciato dai vicini di casa

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Sono stati due giovani abitanti di San Giorgio della Richinvelda ad accorgersi che il tetto stava bruciando e a dare l'allarme. Il loro intervento ha salvato la vita a un ottantenne che stava dormendo e non si era accorto che il camino della sua abitazione stava andando a fuoco. E' successo questa notte, martedì 29 dicembre, verso le due.

I Vigili del fuoco di Spilimbergo, assieme all'autoscala proveniente dalla sede centrale, sono intervenuti in via Sant'Antonio per l'incendio di una canna fumaria di un'abitazione a due piani. L'allarme è stato lanciato dai due giovani che hanno visto le fiamme uscire dal tetto, mentre il proprietario non si era accorto di nulla. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nella proprietà, svegliare l'anziano e a portarlo in salvo. La casa si era già riempita di fumo. Poi hanno spento le fiamme all'interno della canna fumaria e bonificato le stanze invase dal fumo.



Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA