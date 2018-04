Paura durante la messa: l'organo della chiesa che ha preso fuoco

di Paola Treppo

SAN QUIRINO (Pordenone) - Momenti diindurante laper un principio didell'organo a San Foca di. Mancavano pochi minuti alle 11 di oggi, domenica 22 aprile, e nel luogo sacro era in corso la celebrazione religiosa.A un certo punto iinhanno sentito un forte odore acre di bruciato che proveniva dall'. La messa è stata subito interrotta per dar modo ai vigili del fuoco di Maniago di verificare cosa fosse accaduto. I pompieri hanno risolto subito la situazione; si trattava di un piccolo principio di incendio dello strumento musicale che ha originato un po' di fumo. L'organo è stato messo in sicurezza. Nessuno dei fedeli è rimasto ferito o intossicato.