Montagna a fuoco: colpa del lancio di un razzo rosso fluorescente

di Alberto Beltrame

IL ROGO

/Foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BUDOIA - Unrosso, fluorescente, lanciato dalla strada Venezia delle Nevi poco dopo le 23.30, potrebbe essere all'origine del vasto incendio scoppiato a Budoia la notte di Capodanno. Cinque ettari di sterpaglie e prativo, a ridosso dalla casera Campo (1.450 metri di altitudine), sono stati divorati dalle fiamme.E un volontario della Protezione civile della squadra comunale di Polcenigo è rimasto ferito, in modo non grave, in seguito a una caduta nel campo base allestito a Castaldia dai Vigili del fuoco e dal Corpo forestale regionale di Aviano e Pordenone. Si era temuto per l'incolumità di alcune persone che stavano festeggiando l'arrivo del 2019 a casera della Valle Friz (1515 metri). Sono state raggiunte con un fuoristrada: stavano tutte bene, le fiamme non