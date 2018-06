Rogo devasta magazzino Santarossa: 3mila metri quadrati in cenere

di Paola Treppo

PRATA DI PORDENONE - Unè scoppiato anel magazzino della aziendapoco prima delle 5.30 di oggi, giovedì 28 giugno. Dopo l'allarme sul posto sono state inviatida Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Motta di Livenza, Conegliano, Treviso, Udine, Portogruaro, Mestre e i vigili del fuoco della Base Usaf di Aviano.; sul posto anche il funzionario di turno del Comando di Pordenone e il Niap, Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, e i carabinieri di Sacile. A bruciare un, che si estende per 40 metri per 70. Le colonne di fumo sono molto alte e visibili da chilometri di distanza. I danni sono molto ingenti. Il rogo con violenza ha avvolto tutto il magazzino. Non ci sono feriti.