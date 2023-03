Incendio all'alba, a fuoco una legnaia: sul posto più squadre dei Vigili del fuoco con autobotti

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Incendio all'alba di oggi, mercoledì 22 marzo, in via Caterina Percoto a San Giorgio della Richinvelda, località Piovesano, nell'area adiacente a un capannone industriale. Ad andare a fuoco la legnaia di un'azienda agricola. Alte le colonne di fumo che hanno subito attirato l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri in transito in quella zona. Sono stati gli stessi ad avvertire i proprietari e i Vigili del Fuoco di Spilimbergo, intervenuti con il supporto dei colleghi del Comando centrale di Pordenone. Quattro i mezzi impiegati (due autopompe e due autobotti) per domare le fiamme, dieci gli operatori al lavoro. L'arrivo tempestivo dei pompieri è stato fondamentale per circoscrivere la fiamma alla sola legnaia, salvaguardando la struttura produttiva. Lunghe operazioni di spegnimento delle fiamme che si sono protratte fino a tarda mattina, con l'ausilio di una macchina operatrice messa a disposizione della ditta stessa.