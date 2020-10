Nell'incendio della legnaia bruciano 100 quintali di legna, paura per tre bombole Gpl

Ultimo aggiornamento: 15:28

AZZANO DECIMO - Due automezzi dei vigili del fuoco di Pordenone sono stati impegnati l'intera mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, per, una frazione di Azzano Decimo.Nella struttura di ferro, circa 100 metri quadrati, erano stati, un'autovettura, tre bombole Gpl e un trattorino per tagliare l'erba.All'arrivo dei vigili del fuoco la legnaia era completamente avvolta dalle fiamme. La parte più delicata dell'operazione è stata rimuovere, che rappresentavano la fonte di pericolo maggiore. La struttura è andata completamente distrutta. Bruciata completamente anche l'auto, la legna e tutto ciò che era stato riposto nella legnaia.l resto dell'azione si è svoltae sgomberando sistematicamente i ceppi accumulati in modo da togliere combustibile all' incendio. L'intervento si è concluso alle 13.30.