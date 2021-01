Fiamme e colonna di fumo nero dal fienile, i vicini danno l'allarme ed evitano il peggio

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Intorno alle 14 di oggi, martedì 5 gennaio, in via Maniago a San Giorgio della Richinvelda è scoppiato un incendio al primo piano di un fienile adibito a ricovero attrezzi e materiali agricoli per la la lavorazione delle barbatelle.

Le fiamme e la densa colonna di fumo ha allarmato i vicini di casa, che hanno chiamato i soccorsi evitando così il peggio. I pompieri, partiti dal distaccamento di San Vito al Tagliamento e supportati dai volontari di Codroipo, hanno raggiunto l'abitazione e spento in breve tempo le fiamme, che avevano interessato materiale di plastica, come spaghi e teli. I danni sono stati contenuti e hanno riguardato soltanto il soffitto.



Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. Dalle prime ipotesi si tratterebbe di un evento accidentale.



