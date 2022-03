In fiamme deposito di rotoballe nella Pedemontana: danni ingenti

BUDOIA - Un deposito di rotoballe sta bruciando in un'azienda agricola che si trova a Budoia, in via Pedemontana Occidentale. E' successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone, supportati dai colleghi arrivati dai distaccamenti.

Le fiamme al momento sono sotto controllo. Con i mezzi meccanici i pompieri stanno spostando le rotoballe per cominciare il lavoro di smassamento e di contenimento dei focolai.