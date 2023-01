Macchinario a fuoco nella fabbrica di solventi, gli operai spengono le fiamme. Tre in pronto soccorso

PRATA - Allarme questa mattina, venerdì 20 gennaio, alla Solvepi di Prata, l'azienda di via Puia che produce solventi e diluenti. Verso le 10 si è incendiato un macchinario. La squadra antincendio dell'azienda si è subito attivata e quando i Vigili del fuoco sono intervenuti la situazione era sotto controllo. Tre addetti antincendio della squadra aziendale sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per accertamenti in quanto durante le fasi di spegnimento hanno inalato i fumi della combustione. Sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Sacile. Vista la presenza di materiale tossico e pericolo, da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco vi è stato un dispiegamento di forze notevole.

Al momento le squadre VF stanno ancora operando per la messa in sicurezza dell'impianto ed accertate le cause.