Incendio scoppia in una legnaia in pieno centro: paura per le case vicine

PORDENONE - (C.A.) Corsa contro il tempo ieri notte per evitare che l'scoppiato in unadi via Torricella, in pieno centro cittadino, si propagasse alle abitazioni. L'allarme è stato dato alle 4.30. Il pordenonese Paolo Kowalski, proprietario dell'immobile, era fuori città. «Avevo lasciato per precauzione il mio numero di telefono ai vicini - spiega - perchè in passato ho avuto ben due volte i ladri». Sono stati i vicini a contattarlo dopo aver chiamato il 112. È stata una fortuna che si siano svegliati per via dell'acre odore di fumo che stava penetrando attraverso gli infissi. Si sono affacciati a una finestra e hanno visto le fiamme alte nel cortile di Kowalski.I Vigili del fuoco sono arrivati nel giro di un paio di minuti. L'intervento si è rivelato più complicato del previsto. I mezzi non riuscivano a passare nella stretta via Torricella. A quel punto i pompieri - erano in otto - hanno realizzato tre condotte per raggiungere l'abitazione. Per arrivare alla legnaia hanno dovuto scavalcare il muretto, in quanto il cancello d'ingresso era chiuso a chiave...