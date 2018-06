Stufa sanitaria in tilt: la casa viene invasa dal fumo, famiglia evacuata

di Paola Treppo

PRATA DI PORDENONE - Lasanitaria va in tilt e causa un principio diin una casa singola di. Sono le 20.30 di ieri, martedì 5 giugno, quando scatta l'allarme e sul posto viene inviata una prima partenza dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Non c'è tempo da perdere.Quando i pompieri arrivano sul posto, l'abitazione è. La famiglia che vive nell'edificio residenziale vieneimmediatamente e nessuno resta ferito o intossicato. I vigili del fuoco mettono in sicurezza la stufa sanitaria, di quelle che vengono impiegate per scaldare l'acqua, e arieggiano i locali della casa. L'immobile non riporta danni strutturali ma solo da annerimento da fumo nelle stanze.