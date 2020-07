Scoppia un incendio in casa mentre prepara il girarrosto

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati in via del Marinaio, a Pordenone, per un violento incendio scoppiato in un'abitazione. E' successo oggi, mercoledì 29 luglio, verso le 19.15.



La padrona di casa stava preparando il girarrosto sotto una tettoia in legno, all'aperto, e usava una bombola del gas. Improvvisamente si sono sentiti degli scoppi e sono divampate le fiamme. L'alta colonna di fumo era visibile da ogni parte della città.



Non ci sono feriti. I Vigili del fuoco sono al lavoro con quattro squadre e l'autogrù. In via del Marinaio è presente anche una pattuglia della Squadra Volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA