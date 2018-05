Incendio devasta il tetto e le auto nei garage: evacuate sei famiglie

di Paola Treppo

FIUME VENETO (Pordenone) - Vastonella notte in una abitazione adi. L'allarme è scattato poco dopo le 2 di oggi, giovedì 17 maggio. Dalla sede dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone è partita una squadra, supportata da due mezzi speciali, una autobotte e una autoscala, successivamente supportata da un'altra proveniente dalla sede di San Vito al Tagliamento.All'arrivo dei pompieri l'incendio era già in avanzata fase di sviluppo, col completo coinvolgimento dell'autorimessa, con le, e la propagazione delle fiamme alla copertura del fabbricato, in legno. Il, del tipo ventilato, ha reso difficoltose le opere di spegnimento.L'intervento delle squadre dei pompieri ha evitato che il rogo si estendesse a tutta la casa, un edificio di via Pizzati, a due piani, dove vivono, tutte fatte uscire subito dai loro alloggi. Nessuno è rimasto ferito. Isono comunque ingenti. Sul posto anche la sezione Nait, il Nucleo investigativo anticendi territoriale dei vigili del fuoco di Pordenone, per indagare sulle cause. A Praturlone anche i carabinieri di Fiume Veneto.