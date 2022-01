Paura a Bagnarola: violento incendio divampa e divora una casa

Sesto al Reghena (Pordenone) - Un violento incendio è divampato questa mattina - 25 gennaio - in via Sacile, a Bagnarola di Sesto al Reghena, interessando un'abitazione. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, insieme alla polizia locale.

Le fiamme potrebbero essere partite da un furgone, parcheggiato nel cortile, per poi interessare la vicina legnaia e quindi il tetto delle casa. I danni sono ingenti.

Sono durate a lungo le operazioni di spegnimento del rogo. Nessuno è rimasto ferito.