Passano per caso i pompieri e scoprono un incendio in azienda. Fiamme domate e capannone salvo

PORDENONE - Non c'è stato bisogno di contattare il 112 per segnalare il principio di incendio che alle 9.45 questa mattina, lunedì 22 febbraio, si è verificato all'interno di un capannone industriale che si trova in via Nuova di Corva a Pordenone. Ad accorgersi dell'incendio sono stati gli stessi pompieri che, rientrando da un altro intervento hanno notato del fumo che usciva dalla copertura di un edificio.

Insospettiti, hanno deciso di effettuare un sopralluogo e con loro sorpresa hanno trovato un portone scorrevole aperto e delle fiamme all'interno della struttura, ormai totalmente invasa da un denso fumo.

In quel momento i dipendenti dell'attività erano tutti negli uffici, che sono separati dal locale interessato dall'incendio, e non si erano accorti di nulla. Le fiamme avevano interessato una scaffalatura e rischiavano di coinvolgere degli automezzi adiacenti.

Sono state prontamente domate. La squadra dei Vigili del fuoco è rientrata in caserma dopo aver verificato che non vi fossero gas nocivi all'interno della struttura e aver areato i locali.