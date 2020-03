Casa distrutta da un incendio , intossicati due immigrati indiani

BRUGNERA - Un grave incendio è scoppiato questa sera - lunedì 30 marzo - in una casa di campagna, isolata, che si trova a Brugnera. Le fiamme sono divampate in un'abitazione a tre piani, dove vivono due immigrati indiani che sono rimasti intossicati. Sono stati trasportati in ospedale a Pordenone, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto hanno operato sin dalle 21.30 squadre dei Vigili del fuoco provenienti da San Vito al Tagliamento e Conegliano con quattro mezzi e un'autoscala. Accertamenti sulla natura del rogo, che ha completamente distrutto l'abitazione, sono in corso da parte dei carabinieri di Sacile.

E' stata una giornata intensa per i vigili del fuoco del comando di Pordenone.

Nel pomeriggio è andata a fuoco una legnaia adiacente a un'abitazione in via Friuli a Prata. E in precedenza la squadra di San Vito era intervenuti per due incendi di canne fumarie di abitazioni, rispettivamente a Fiume Veneto, in via Maglio a Bannia e in via Fontane a Sesto al Reghena.

Un altro incendio, infine, si è sviluppato alle 21 a Sacile, dove una lavatrice ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Maniago, visto che tutte le altre squadre disponibili sul territorio erano impegnate negli altri interventi.