Vernici in fiamme, grosso incendio nella notte alla Innolac di Brugnera

Un pauroso incendio, scoppiato questa sera, mercoledì 22 gennaio, poco dopo l’ora di cena, ha distrutto una fabbrica di mobili a Brugnera con i vigili del fuoco costretti a moltiplicare gli sforzi per domare le fiamme. A essere colpita è stata la Innolac, azienda operante nel settore dei mobili con sede nella zona industriale di Brugnera, in viale Lino Zanussi 18.

L'ALLARME

Le prime fiamme, partite da dal magazzino, esterno alla fabbrica vera e propria di Brugnera e che custodisce le vernici utilizzate per la realizzazione di mobili e pannelli, sono state notate verso le ore 22.30 da alcuni residenti nella zona che hanno notato un fumo denso e scuro alzarsi dalla zona industriale avvisando subito i vigili del fuoco di Pordenone. Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Brugnera, Renzo Dolfi, che ha cercato di contattare immediatamente i tre titolari della Innolac, che abitano a Mansuè di Treviso.

L’INTERVENTO

I vigili del fuoco sono accorsi con ben sei squadre provenienti dal comando provinciale con il supporto di uomini e mezzi dai vari distaccamenti del territorio. Subito si è cercato di porre in sicurezza l’area, dal momento che nei pressi del magazzino in fiamme della Innolac si trovano delle cisterne contenenti acetone che rischiavano di esplodere. Subito dopo si sono dedicati a domare le fiamme e l’intervento è proseguito fino a notte fonda. Le fiamme, infatti, erano ancora alte a mezzanotte, mentre verso i cielo si levava la nube di fumo generato dalle vernici che bruciavano.

Le cause sono al vaglio del nucleo anti incendi dei vigili del fuoco di Pordenone e dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile. All’interno del magazzino c’era anche un muletto per la movimentazione del materiale, che potrebbe aver dato vita a un corto circuito. Nessuno dei dipendenti della Innolac è rimasto ferito.

L’AZIENDA

Innolac è una start up nata nel 2013 dall’esperienza imprenditoriali di tre soci già affermati nel mercato della produzione di antine e accessori per mobili, che hanno scelto si specializzarsi nella produzione di antine, pannelli e componenti per mobili, proponendo ai clienti soluzioni che spaziano dalla progettazione alla realizzazione di mobili finiti, e lavora per i miglior marchi italiani e europei di produzione di cucine e arredamenti. Oltre a quello di Brugnera, il gruppo controlla la Tornivenet di Porto Buffolè e la Tecnopannels di Oderzo.

Già nel novembre scorso a Brugnera era scoppiato un altro grande incendio, che aveva interessato la Lavas, azienda produttrice di serramenti e infissi



