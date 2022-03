Brucia il versante del monte Taiet sopra Pradis, fiamme spente con l'elicottero

CLAUZETTO - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, sul versante del monte Faiet che si trova a nord dell'altopiano di Pradis. La zona è molto impervia e pericolosa, canaloni e salti di roccia hanno impedito alla Forestale e ai volontari delle squadre antincendio della Protezione civile di Clauzetto e Castelnovo del Friuli di intervenire.

E' stato chiesto l'intervento dell'elicottero della Protezione civile, che grazie ai vasconi predisposti nel campo base ha potuto riempire le ceste d'acqua e scaricarle sul bosco in fiamme. La siccità di questi giorni ha facilitato il rapido propagarsi del fuoco. Non ci sono abitazioni minacciate. Impossibile al momento risalire alle cause del rogo, in quanto il punto da cui si è sviluppato è irraggiungibile.