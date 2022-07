Incendio in Pedemontana. La Protezione civile: «Non andate in zona, fate passare i mezzi di soccorso»

CANEVA - Un incendio è scoppiato verso le 17 oggi, martedì 19 luglio, in località Gaiardin, a Caneva. Dal paese si vede un'alta colonna di fumo e le squadre antincendio della Protezione civile hanno invitato gli abitanti a non raggiungere la zona per non intralciare l'arrivo dei mezzi di soccorso.

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone ha inviato sul posto i propri mezzi. Inizialmente era stato segnalato un incendio di sterpaglie, in realtà sono bruciati 2.500 metri quadrati di boscaglia. Sul posto hanno operato anche le guardie forestali. Le fiamme sono state domante dopo diverse ore di lavoro.