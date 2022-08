Ennesimo incendio sul Cansiglio, rogo sulla strada che sale da Sarone

CANEVA - Un incendio boschivo è divampato stamani, attorno alle 11, in località Lama de Carpen, in comune di Caneva (Pordenone). Il rogo è scoppiato lungo la strada che da Sarone porta in Cansiglio. Nelle scorse settimane la zona era stata colpita da altri roghi boschivi.

Sul posto sono stati inviati gli elicotteri della protezione civile Fvg e dei vigili del fuoco, i quali operano anche da terra assieme alla Guardia forestale. Nessuna abitazione è minacciata dalle fiamme: il fuoco è sotto controllo ma serviranno alcune ore prima di dichiarare il cessato allarme.