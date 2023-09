Due auto a fuoco a Pasiano nella notte, mistero sulle cause

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Alle 3.20 circa di oggi, 6 settembre 2023, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento per l'incendio di 2 vetture a Pasiano di Pordenone. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avvolgevano le due vetture e stavano lambendo una rimessa attrezzi in muratura. Ancoraiun fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone.