Sente puzza di bruciato e accosta: auto distrutta dal fuoco in un attimo

di Paola Treppo

SACILE OVEST e CONEGLIANO - Sente puzza di bruciato e accosta:in un attimo. Un rappresentante si èquesta notte, lunedì 6 agosto, perché ha avuto la prontezza di uscire subito dall'abitacolo della sua auto, una Opel Antara.L'uomo stava transitando lungo lain direzionequando, intorno all'una, giunto all'altezza di, ha sentito puzza di bruciato e ha visto un po' di fumo che usciva dal cofano. Ha accostato sulla corsia di emergenza e si è allontanato dal mezzo che, dopo pochi istanti, è stato avvolto dal fuoco. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.La Opel, alimentata con un, è finita in cenere. Il rappresentante è rimasto illeso. Sul posto sono dopo poco giunti i vigili del fuoco del Comando di Pordenone che hanno domato le fiamme lavorando fino alle 3. In A28 anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale.