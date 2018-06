Tampona un camper in autostrada e la vettura si incendia: miracolato

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO e CHIONS (Pordenone) -lungo laA28 nel tratto compreso tra Villotta di Chions e, nella tarda serata di ieri, sabato 16 giugno, poco dopo le 22. L'incendio è scoppiato a seguito di un. La vettura, una Mercedes alimentata a, ha tamponato un camper e ha preso fuoco subito dopo l'impatto.​Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che, vista la presenza di gas, hanno dovuto operare con particolare attenzione nelle operazioni di spegnimento. Per fortuna non ci sono stati. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuti per i rilievi. In A28 anche l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Pordenone e il personale dell'autostrada.