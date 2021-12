Scoppia un incendio mentre la nonna dorme, interviene la nipote e la salva Casa divorata dalle fiamme

SACILE - Dopo l'incendio in cui ha perso la vita il sacilese Fernando Salvador, nuova emergenza nel pomeriggio di oggi, martedì 28 dicembre, a Sacile, dove una donna che si trovava all'interno dell'abitazione aggredita dalle fiamme, e che stava riposando, è stata salvata appena in tempo da una parente, una nipote.

I vigili del fuoco di Pordenone e Maniago sono intervenuti con due autopompe serbatoio e altrettante autobotti per spegnere il violento incendio che si era sviluppato nell’ambito di una tettoia adiacente alla casa e con all’interno due autovetture. Le fiamme si sono sviluppate velocemente proprio dalle autovetture coinvolgendo successivamente la tettoia. Successivamente si sono estese alla casa ed è stato grazie al rapido intervento delle squadre dei pompieri se l’incendio è stato spento prima che potesse arrecare danni più importanti.

All’interno dell’abitazione era presente una signora anziana ed è stato grazie alla nipote se, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, la nonna è stata fatta allontanare in sicurezza. I Vigili del fuoco rimarcano che gli incendi di questi giorni, entrambi per fortuita coincidenza verificatisi a Sacile, mettono in evidenza il tema della sicurezza in caso d’incendio nell’ambito delle abitazioni.

Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.