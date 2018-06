In sella alla moto d'epoca, perde il controllo e si schianta al semaforo

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Graveall'altezza dell'di via San Liberale dove un uomo in sella a una, degli anni Sessanta, ha perso il controllo della sue ruote ed è rovinato sull'asfalto.Si tratta di undi 70 anni di età, che stava conducendo una moto. Dopo l'allarme, l'uomo è stato subito aiutato dalle persone che erano presenti sul posto e che hanno chiamato il Nue 112. Sul posto, dopo poco, è atterrato l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.Il centauro è stato stabilizzato eSanta Maria della Misericordia di Udine; le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti per i rilievi e la viabilità. Per la messa in sicurezza della moto incidentata e a supporto della equipe medica i vigili del fuoco del Distaccamento di Sacile.