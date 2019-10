​Tributi, via ai controlli a tappeto I bollettini dell'Imu arrivano a casa

di Lara Zani

PORDENONE Tributi invariati e modelli F24 precompilati per l'Imu in arrivo da giugno. È quanto prevede l'amministrazione comunale in materia di tributi, secondo il Documento unico di programmazione che la giunta Ciriani ha approvato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le tariffe, confermate quelle relative ai nidi, così come il quoziente Pordenone. Nessun aumento per l'Imu, l'addizionale comunale Irpef, la Cosap e la pubblicità, così come invariate resteranno anche le aliquote Tasi, salvo cambiamenti normativi. Quanto alla Tari, la tassa sui rifiuti, la sua definizione sarà condizionata, per il 2020 e per gli anni successivi, dalle nuove disposizioni impartite da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) per la formulazione della tariffa, secondo regole che per alcune voci saranno molto diverse da quelle attualmente seguite. Gli uffici comunali stanno provvedendo alla definizione del Piano economico finanziario secondo i nuovi criteri. Su questa base formuleranno poi le ipotesi di copertura,