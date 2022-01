CLAUZETTO - Danilo Poci, già impresario di successo nel settore delle acque minerali della Valcosa - fu uno degli artefici della nascita del marchio Pradis -, non è nuovo a proposte provocatorie che hanno spesso come bersaglio le istituzioni. Questa volta, tuttavia, sembra aver toccato l'apice dell'originalità . Nelle ultime ore ha infatti inviato l'apposita documentazione, al Presidente della Camera, Roberto Fico, ufficializzando la propria candidatura come successore del Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella. Preciso lo scopo che si prefigge: «Credo di avere requisiti migliori di quello che, per il momento, è il nome più gettonato, - ha sentenziato - quello di Silvio Berlusconi: io, almeno, fino ad oggi, ho la fedina penale pulita. Per questa ragione, mi sono messo a disposizione della Nazione».

Poci ha ricordato che, in base all'articolo 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici. Quella di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. «Sulla base di questo articolo della Costituzione - ha ribadito l'imprenditore, che ora è impegnato nel settore elettromedicale e ortopedico - ho inviato, al Presidente della Camera, la mia candidatura, che penso sia meritevole, dal momento che non ho subito tutti quei processi, compreso quello del Bunga Bunga, con minorenni». Nell'annunciare le proprie intenzioni, Poci, sui social, ha anche pubblicato un link, accedendo al quale si apre una lista di tutti i procedimenti che, negli anni, hanno coinvolto Berlusconi. «È ora che la gente ne parli - ha auspicato - perché questo continuo vociare su una sua possibile elezione inizia a farsi inquietante».